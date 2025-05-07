В ветроэнергетику Ставропольского края вложили 1,5 трлн рублей
Ставропольский край построил 11 ветряных электростанций суммарной мощностью 971 МВт. Сумма вложенных инвестиций 1,5 трлн руб., сообщил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным губернатором Владимир Владимиров.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В ходе беседы обсуждались результаты развития альтернативной энергетики в регионе.
«Реализация данного энергетического комплекса является частью стратегии региона по развитию возобновляемых источников энергии и снижению углеродного следа»,— заявил Владимир Владимиров.