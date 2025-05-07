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В ветроэнергетику Ставропольского края вложили 1,5 трлн рублей

Ставропольский край построил 11 ветряных электростанций суммарной мощностью 971 МВт. Сумма вложенных инвестиций 1,5 трлн руб., сообщил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным губернатором Владимир Владимиров.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе беседы обсуждались результаты развития альтернативной энергетики в регионе.

«Реализация данного энергетического комплекса является частью стратегии региона по развитию возобновляемых источников энергии и снижению углеродного следа»,— заявил Владимир Владимиров.

Николай Аксенов

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