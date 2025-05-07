Сотрудник оборонного предприятия Ставрополья получил 18 лет колонии за терроризм

Южный окружной военный суд вынес приговор сотруднику оборонно-промышленного предприятия Ставропольского края Александру Богданову. Мужчина получил 18 лет колонии строгого режима за участие в террористической организации и попытку подрыва газовой подстанции на предприятии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Александр Богданов раскрыл своим сообщникам место работы и вступил в сговор с членом запрещенной в России организации ТО "Азов"(батальон признан террористической организацией, запрещен в РФ) для организации взрыва на газовой или трансформаторной подстанции предприятия», — рассказал собеседник агентства.

Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме. Дополнительно Богданову назначен штраф в размере 800 тыс. руб.

Николай Аксенов