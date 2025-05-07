Вэнс призвал Россию и Украину к прямым переговорам

США считают невозможным продолжение своего посредничества в мирных переговорах по Украине, если Москва и Киев не сядут за стол переговоров. Об этом в среду заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне. Он призвал стороны конфликта согласовать принципы, на которых будут строиться прямые контакты между Киевом и Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы считаем, что для нас, вероятно, невозможно быть посредниками в этом вопросе без, по крайней мере, прямых переговоров между двумя сторонами,— сказал господин Вэнс.— И это то, на чем мы сосредоточимся».

Джей Ди Вэнс назвал «абсурдным» тот факт, что стороны до сих пор не ведут прямые переговоры по урегулированию. При этом он отметил, что Вашингтон готов приложить усилия для того, чтобы продвинуться в этом вопросе. В своей речи вице-президент США также подчеркнул, что на текущем этапе российская сторона «просит слишком многого» в рамках урегулирования.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры с украинской стороной без предварительных условий. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее пояснял, что предложение Киева объявить перемирие на 30 дней в Москве расценивают как предварительное условие. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя называл предложенное президентом Владимиром Путиным временное прекращение огня с 8 по 10 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне возможной «прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий».

Госсекретарь США Марко Рубио до этого предупреждал, что Россия и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе Соединенные Штаты откажутся от роли посредника в переговорах.

Анастасия Домбицкая