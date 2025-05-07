В Казани 9 мая метрополитен перейдет на усиленный режим и продлит свою работу до 00:30. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в День Победы метро будет работать в усиленном режиме

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ В Казани в День Победы метро будет работать в усиленном режиме

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Для безопасности пассажиров на всех станциях усилят дежурство сотрудников метрополитена. На линии выведут дополнительные составы с минимальными интервалами движения, чтобы все горожане могли комфортно вернуться домой после праздничных мероприятий, концерта и салюта.

В нерабочие праздничные дни — 8, 9, 10 и 11 мая — наземный электрический транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

Троллейбус № 2 прекратит движение 8 мая с 18:00, а 9 мая он не будет работать весь день. С 10 мая движение общественного транспорта возобновится после открытия «Площади Тысячелетия».

Из-за праздничных мероприятий на «Площади Тысячелетия» 9 мая наземный электрический транспорт будет курсировать по графику выходного дня только до 23:30.

Артём Дергунов