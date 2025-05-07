Прибыль BMW упала в первом квартале на 26,4%

BMW Group завершила первый квартал года с прибылью €2,17 млрд, что на 26,4% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. А выручка компании снизилась на 7,8% — до €33,76 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Финансовые показатели оказались скромнее прогнозов аналитиков, однако сама компания, в отличие от большинства конкурентов, сохранила позитивный прогноз на 2025 год. По мнению руководства BMW, действие импортных пошлин, вводимых США и другими странами в качестве ответных мер, будет кратковременным. Наибольшего влияния тарифов на свои показатели германский концерн ожидает в июле.

Ранее давать какие-либо прогнозы на 2025 год или оценивать возможные эффекты от тарифных войн отказались Stellantis, Volkswagen и Mercedes-Benz.

В конце марта Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на все автомобили, импортируемые в США. 29 апреля президент подписал указ, вводящий ряд послаблений для производителей автомобилей. Так, автоконцернам не придется платить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики, если они уже платят 25-процентную пошлину за импорт автомобилей. Кроме того, производители смогут претендовать на снижение тарифов на часть стоимости импортируемых компонентов, хотя эти льготы будут постепенно отменяться в течение следующих двух лет.

Кирилл Сарханянц