В приграничных районах Белгородской области убирают лежачих полицейских

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о демонтаже искусственных неровностей на дорогах в приграничных с Украиной муниципалитетах региона. Сейчас в Валуйском округе убрали 16 таких объектов, еще 15 планируется разобрать в Краснояружском, Грайворонском, Белгородском и Борисовском районах.

«Это связано с ростом атак БПЛА на транспорт: нужно увеличивать скорость, чтобы уйти от опасности»,— объяснил господин Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что демонтаж искусственных неровностей стараются выполнить «максимально оперативно». Только за вчерашний день, по данным главы региона, украинские дроны атаковали два грузовых автомобиля в Шебекино и Белгородском районе.

В прошлом году из-за регулярных ударов по автомобилям в приграничных районах Белгородской области на дорогах появились знаки, предупреждающие об опасности атак беспилотников. Также власти усилили контроль перевозок рабочих на местные предприятия.

Сергей Толмачев, Воронеж