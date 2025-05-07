Богомаз: ВСУ нанесли 66 ударов по Брянской области за сутки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке ВСУ на приграничные районы региона. Всего за сутки, по его словам, нанесено 66 ударов по населенным пунктам.

«На местах работают оперативные и экстренные службы и комиссии по оценке ущерба»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что удары ВСУ нанесены «несмотря на объявленное нашей страной перемирие» и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Прекращение огня объявлено президентом РФ Владимиром Путиным с 8 по 11 мая. Перемирие вводится уже во второй раз. Первое было объявлено 19–21 апреля из-за православной Пасхи. На второе перемирие президент Украины Владимир Зеленский не согласился. Он предложил приостановить боевые действия минимум на 30 дней, чтобы проверить готовность обеих стран к миру. Российские власти инициативу не поддержали.

Подробнее о процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Екатерина Отрашкевич