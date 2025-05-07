Аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова возобновили работу

В аэропортах Стригино в Нижнем Новогороде, Донское в Тамбове и Туношна в Ярославле в 10:59 мск отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. При этом в 11:35 мск ограничения в Ярославле возобновили.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС»,— напомнили в Росавиации. Ограничения в Нижнем Новгороде действовали с 16:10 мск 6 мая, а в Тамбове и Ярославле — с 17:20 мск того же дня.

Ограничения из-за риска воздушной опасности вводились в аэропортах по всей России. Постепенно прием и выпуск самолетов восстанавливается. Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в 10:20 мск. Перед этим в 4:07 ограничения сняли во Внуково.

Екатерина Отрашкевич