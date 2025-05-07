В аэропорту Нижнего Новгорода отменено и задерживается несколько рейсов

В аэропорту Нижнего Новгорода Стригино с 16:10 мск 6 мая действуют ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в Росавиации. Из-за введенных ограничений задержано восемь рейсов, еще четыре отменено, следует из информации онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Из них задержано два рейса в Москву и по одному — в Екатеринбург, Тбилиси, Калининград, Сочи, Ташкент, Сухум. Отменены три рейса в Москву и один — в Санкт-Петербург.

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержано 17 рейсов. Также несколько рейсов задерживается и отменено в аэропорту Перми из-за отражения атаки беспилотников на подлете к Москве.

Ранее сегодня приостановили работу аэропорты Кирова (с 8:30 мск) и Нижнекамска (с 8:00 мск). По-прежнему действуют ограничения в аэропортах Домодедово, Жуковский, Казань, Грабцево в Калуге, Донское в Тамбове и Туношна в Ярославле. В Шереметьево в 5:30 мск ограничения были сняты.