Аэропорт Внуково вернулся к работе

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани приостановили работу с 1:00 мск 7 мая.

Меры отменили с 4:07 мск 7 мая. В ведомстве уточнили, что работа приостанавливалась для обеспечения безопасности полетов. За последний день над Москвой было сбито 11 украинских БПЛА, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.

С 4:35 мск ограничения на полеты ввели в аэропорту города Казань.

Обновление от 4:47. Ограничения в аэропорту Шереметьево вновь ввели, сообщили в Росавиации.