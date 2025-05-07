Более 4 тыс. пассажиров ожидают вылета из-за задержки рейсов в 10 городах Сибири

В аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска и Томска задержано более 25 рейсов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Из-за задержек ожидает вылета свыше 4 тыс. пассажиров.

«Абаканской, Горно-Алтайской, Кемеровской, Красноярской, Новокузнецкой, Новосибирской, Норильской, Омской, Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

В аэропорту Барнаула ожидает вылета более 450 пассажиров, в аэропорту Горно-Алтайска — 600, в Кемерово — более 150, в Красноярске — более 700, в Новокузнецке — более 180, в Новосибирске — свыше 700, в Томске — около 300, в Норильске — более 500, в Омске — свыше 400 пассажиров.

Ранее сегодня сообщалось о задержке восьми рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино. Также четыре рейса отменены, три из них — в Москву. В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержано 17 рейсов. Несколько рейсов задерживается и отменено в аэропорту Перми.