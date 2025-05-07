В аэропорту Перми отменены и задерживаются несколько рейсов в Москву

Из-за отражения атаки беспилотников на Москву в аэропорту Перми были отменены несколько рейсов. Как следует из данных онлайн-табло Большого Савино, вчера был отменен рейс «Победы» с вылетом в 23:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Сегодняшние рейсы «Победы» в московские аэропорты Внуково с вылетом в 06:10 и Шереметьево с вылетом в 07:05 также отменены.

Рейс «Аэрофлота» в Шереметьево с вылетом в 13:30 также отменен, рейс в этот же аэропорт с вылетом в 06:25 задерживается.