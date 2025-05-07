СМИ: Моди отложил визит в Европу на фоне обострения с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил запланированный на середину мая визит в Хорватию, Норвегию и Нидерланды. Об этом сообщает индийское информационное агентство ANI и телеканал India TV со ссылкой на источники.

«Это решение было принято в связи с обострением напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном»,— говорится в публикации India TV.

Утром 7 мая Минобороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», в рамках которой индийские вооруженные силы нанесли ракетные удары по Пакистану и территории Джамму и Кашмир, которую Нью-Дели считает оккупированной Пакистаном. Индийские власти объяснили операцию желанием предотвратить атаки боевиков. В Нью-Дели утверждают, что атаки были нанесены по «лагерям террористов», в том числе по оплоту группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (признана в России террористической и запрещена) в Бахавалпуре и базе движения «Лашкар-и-Тайба» (признана в России террористической и запрещена) в Муридке.

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные пакистанцы открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После этого лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

О военном конфликте Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая