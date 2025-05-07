Свердловчане сильнее всех в УрФО заинтересовались акцией «Бессмертный полк»

Жители Свердловской области стали самыми активными участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» в Уральском Федеральном округе (УрФО), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе оператора «МегаФон». Кроме того, свердловчане вошли в топ-10 посетителей сайта акции в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аналитики «МегаФона» выяснили, что с 25 апреля трафик из Свердловской области на сайтах, где можно делиться историями о ветеранах и размещать фотографии для участия в онлайн-шествии, начал стремительно расти. При этом в начале мая интерес россиян к таким ресурсам вырос в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что акция «Бессмертный полк» в очном формате проходит в ограниченном числе городов, поэтому жители Среднего Урала заранее выкладывают материалы для участия в онлайн-трансляции 9 мая.

Перед Днем Победы свердловчане активно делятся семейными историями, смотрят архивные видео, читают письма фронтовиков и слушают песни военных лет. Наибольшей популярностью пользуется официальный сайт празднования 80 годовщины Победы, где размещены актуальные новости, исторические факты и архивные материалы. Также свердловчанами активно посещается портал «Память народа» — он стал одним из сайтов, где они находятся дольше всего.

Напомним, после двухлетнего перерыва шествие «Бессмертного полка» пройдет в четырех городах Свердловской области — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском. Акция в очном формате также пройдет в Тюмени, в 113 городах и поселках Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), также она состоится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Ирина Пичурина