«Бессмертный полк» пройдет очно в 113 городах и поселках Югры

Акцию «Бессмертный полк» очно проведут в 113 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО–Югры). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Кухарук отметил, что особый акцент власти сделают на безопасности. К охране привлекут более 3,2 тыс. работников силовых структур, представителей казачества, добровольцев и работников ЧОПов.

9 и 10 мая пройдет акция «Бессмертный полк в небе Югры». Семь самолетов с портретами участников Великой Отечественной войны пролетят над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом. Всего в регионе ко Дню Победы запланировано 1,8 тыс. тематических мероприятий.

Ранее решение о проведении шествия «Бессмертного полка» в очном формате приняли в Свердловской области. Акция пройдет в четырех населенных пунктах, имеющих звание «Город трудовой доблести» — это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Анна Капустина