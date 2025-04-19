Максим Афанасьев: «Бессмертный полк» в Тюмени проведут в очном формате

В Тюмени 9 мая состоится шествие «Бессмертный полк» в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава города Максим Афанасьев. Жители города смогут пройти с портретами своих близких, участвовавших в войне и трудившихся в тылу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Для нас это важно, мы сможем рассказать и показать своих героев, чьи имена навсегда остались в истории, и передать эстафету памяти следующему поколению»,— прокомментировал очное проведение акции господин Афанасьев.

Для обеспечения безопасности и организации мероприятия в центре Тюмени будут перекрыты дороги с 6:00 до 14:30. Ограничения затронут улицы Ямская, Луначарского, Республики, Ленина, М. Тореза, Профсоюзную, Орджоникидзе, Первомайскую и Челюскинцев. После завершения шествия и спортивных мероприятий движение транспорта будет восстановлено.

В рамках празднования в парках и скверах города пройдут различные мероприятия. На площади 400-летия Тюмени состоится открытый чемпионат России по аккордеону и баяну, где участники исполнят популярные песни военных лет. На набережной пройдет спортивно-патриотическое мероприятие «Сила единства – вес Победы!».

По словам Максима Афанаьева, 1 мая будут салюты из стрелкового оружия, а 9 мая – фейерверк, о времени и месте которого сообщат дополнительно.

Напомним, уральский полпред Артем Жога потребовал усилить безопасность на весенних праздниках во всех регионах УрФО. Он ответил, что в городах впервые за долгое время в очном формате состоится акция «Бессмертный полк» и важно обеспечить комфортные и безопасные условия ее проведения.