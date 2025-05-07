В Саранске отменили занятия в учебных заведениях после ударов дронов ВСУ

В детских садах, школах, колледжах и вузах Саранска отменились занятия, сообщила городская администрация. Глава Республики Мордовия Артем Здунов в 5:27 мск сообщил об опасности ударов беспилотников по территории региона.

«Просим сохранять спокойствие! Следите за дальнейшей информацией»,— говорится в Telegram-канале администрации Саранска.

Прошедшей ночью российские силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Ярославлю. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что пострадавших и повреждений нет. Отражены удары семи БПЛА, летевших на Москву, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Также приостанавливал работу аэропорт Шереметьево. Ограничения сняли в 5:30 мск, сообщили в Росавиации. Из-за отражения ударов БПЛА на подлете к Москве отменено и задерживается несколько рейсов в аэропорту Перми.