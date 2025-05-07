На подлете к Ярославлю силы ПВО сбили три БПЛА

Силы ПВО отразили атаку трех украинских БПЛА на подлете к Ярославлю, сообщил в Telegram губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Он уточнил, что на территории региона могут быть фрагменты беспилотника, «которые важны для следствия».

В предыдущий раз над Ярославской областью сбили беспилотник 8 марта. Тогда тоже обошлось без жертв и последствий на земле. Вчера, 6 мая, в регионе были зафиксированы перебои в работе мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Местные жители сообщали, что не работал мобильный интернет, а в некоторых магазинах принимали только наличные.