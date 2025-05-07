Песков: Кремль не слышал от Украины заявлений о демилитаризированной зоне

Кремль пока не слышал от Украины каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом в разговоре с ТАСС господин Песков прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога.

Ранее, по словам господина Келлога, власти Украины заявили о готовности к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта. Киев предложил создать 30-километровую демилитаризованную зону.

Кит Келлог добавил, что Украина уже сегодня готова ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Он уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий. Как уточнили в Кремле, Москва ждет от Киева сигнала о готовности возобновить переговоры.

О попытках урегулирования российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Крым — ваш».