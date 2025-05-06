В Екатеринбурге контролеры поймали 127 безбилетников с начала мая

С начала мая контролеры в Екатеринбурге выявили 127 случаев неоплаченного проезда в общественном транспорт и восемь случаев невыдачи билетов пассажирам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники центра управления перевозками (ЦУП) проверили 225 единиц транспорта. Общая сумма ущерба составила более 4,4 тыс. руб., большая часть которой была взыскана контролерами. Пять пассажиров предпочли покинуть транспорт, чтобы не платить за проезд.

Ранее сообщалось о создании городского Центра управления перевозками, который начал свою работу в апреле в рамках транспортной реформы. Помимо контроля оплаты проезда, специалисты центра координируют работу перевозчиков и следят за соблюдением графиков движения общественного транспорта.

Напомним, по итогам первых двух дней работы ЦУПа было выявлено 47 безбилетных пассажиров и 22 случая невыдачи билетов водителями. За неоплаченный проезд сотрудники силовых структур уполномочены выписывать штрафы в размере 2,5 тыс. руб.

Полина Щуцкая