В Екатеринбурге создали Центр управления перевозками для контроля безбилетников

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании городского Центра управления перевозками (ЦУП), который займется контролем за работой системы городского общественного транспорта, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После регистрации учреждения начнется формирование штата. Ожидается, что ЦУП начнет работу в середине апреля, на первом этапе ее будут обеспечивать 110 специалистов, в том числе 20 человек, занимающихся формированием графика движения, и 70 контролеров, выявляющих безбилетников.

По данным администрации, в дальнейшем планируется создать диспетчерскую службу, которая будет координировать работу транспорта в режиме реального времени, а численность сотрудников увеличить до 210. ЦУП будет контролировать исполнение перевозчиками брутто-контрактов и соблюдение графиков движения. Его создание является частью транспортной реформы в Екатеринбурге.

Напомним, администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поставку 15 новых трехсекционных трамваев, в рамках транспортной реформы Екатеринбурга.

Полина Щуцкая