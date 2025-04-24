Контролеры в Екатеринбурге выявили 47 безбилетников за два дня

Контролеры Центра управления перевозками (ЦУП) Екатеринбурга подвели итоги первых двух дней работы, в ходе которых было выявлено 47 безбилетных пассажиров и 22 случая невыдачи билетов водителями, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты проверили 118 транспортных средств и взыскали с пассажиров более 2 тыс. руб. за неоплаченный проезд. В настоящее время штрафы за безбилетный проезд не взимаются. Однако в ближайшее время к контролерам присоединятся сотрудники силовых структур, уполномоченные требовать документы и выписывать штрафы в размере 2,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось о создании городского Центра управления перевозками, который начал свою работу с середины апреля. Сотрудники центра контролируют соблюдение графика движения и координируют работу перевозчиков. Его создание является частью транспортной реформы в Екатеринбурге.

Полина Щуцкая