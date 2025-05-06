Полностью электрическая модель EXLANTIX ES установила рекорд Гиннесса по скоростному маневрированию

Инновационное четырехдверное электрическое купе EXLANTIX ES установило рекорд Гиннесса по опережению автомобилей при движении «змейкой»

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Электрическое купе EXLANTIX ES установило рекорд Гиннесса на испытательной трассе Паназиатского автомобильного центра (PATAC). В ходе испытания автомобилю необходимо было за 30 секунд обогнать минимум 13 движущихся автомобилей, передвигаясь между ними «змейкой». На это давалось три попытки. Автомобили должны были соблюдать постоянную скорость порядка 70 км/ч на ровной прямой дороге. Расстояние между ними составляло около 30 метров. В результате модель ES успешно опередила 16 движущихся автомобилей за 29,893 секунды, достигнув скорости 140 км/ч, и стала первой обладательницей данного рекорда.

К моменту опережения первого автомобиля EXLANTIX ES уже разогнался до 132 км/ч. Подобный результат стал возможен благодаря двухмоторной системе питания мощностью 353 кВт, которая позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды и поддерживать крутящий момент 660 Н·м, обеспечивая стабильное движение даже на поверхностях с крайне низким коэффициентом сцепления, например на льду.

В ходе испытания автомобилю нужно было лавировать между участниками автоколонны — таким образом, EXLANTIX ES нужно было сменить полосу 16 раз всего за 30 секунд, сохраняя высокую скорость. Умная система контроля крутящего момента, которая следит за условиями на дороге в реальном времени, точно распределяла усилие на все четыре колеса. Данная система, а также спортивные колеса R21 значительно повысили управляемость и устойчивость автомобиля. Кроме того, модель ES была оснащена электрическим задним спойлером, который не только минимизировал сопротивление на высоких скоростях, но и увеличил прижимную силу, повысив устойчивость автомобиля во время маневров опережения.