Skoda сбила восьмилетнего мальчика на Заречной улице

Около восьми часов утра 23 апреля у дома 10 по Заречной улице на Парнасе водитель автомобиля Skoda сбил 8-летнего мальчика, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщают очевидцы, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В результате происшествия образовалась серьезная пробка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 53-летний массажист из деревни Юкки сломал ногу восьмилетней девочке во время сеанса. В отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов