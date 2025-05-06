Польша предоставила Словакии разрешение на спецрейс Фицо в Москву

Власти Польши выдали разрешение на перелет спецборта премьера Словакии Роберта Фицо в Россию. Об этом сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на посольство Польши в Словакии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Словакия завершила оформление спецрейса с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо на борту в Москву, а Польша дала на него разрешение»,— говорится в публикации словацкого новостного портала Pravda.

4 мая на пресс-конференции в Братиславе Роберт Фицо сообщил, что его планы посетить парад Победы в Москве остаются в силе. Он рассказал, что вместе с ним в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поедут два студента. Помимо господина Фицо в Москву прилетят и другие гости из Словакии — депутаты Национального совета (парламента страны) и Европарламента. Однако у них будет своя отдельная программа.

Кремль анонсировал приезд на парад Победы в столицу более 20 глав государств и правительств. О планах приехать говорили в том числе председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер Армении Никол Пашинян.

О реакции ЕС на ожидающееся празднование 9 Мая — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».

Анастасия Домбицкая