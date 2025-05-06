Бундестаг проведет второй тур голосования по кандидатуре Мерца 6 мая

Второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится в 15:15 по местному времени (16:15 мск) 6 мая. Об этом во вторник сообщил лидер парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан.

«Мы сможем приступить ко второму раунду сегодня в 15:15 (13:15 по Гринвичу)»,— сказал господин Шпан журналистам (цитата по AFP).

Ранее проведение второго тура анонсировали немецкие СМИ. «По информации Bild, второй тур голосования по Мерцу состоится в 15:15»,— говорилось в публикации Bild.

Во вторник председатель парламента Юлия Клекнер сообщила, что Фридриху Мерцу не удалось набрать большинство голосов депутатов для избрания канцлером в первом туре голосования Бундестага. Господина Мерца поддержали 310 депутатов. Для победы в первом туре ему необходимо было заручиться поддержкой как минимум 316 из 630 депутатов.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Традиционно канцлером Германии становился лидер победившей политической силы. 5 мая Социал-демократическая партия Германии подписала соглашение о создании правящей коалиции с блоком ХДС/ХСС, открыв путь к избранию Фридриха Мерца канцлером после досрочных выборов в Бундестаг. Ожидалось, что 6 мая состоится назначение лидера ХДС/ХСС главой правительства и к вечеру кабмин приступит к работе.

Подробнее о новом правительстве Германии — в материале «Ъ» «Идти наперекор Трампу нелогично».

Анастасия Домбицкая