Фридриха Мерца не избрали новым канцлером ФРГ в первом туре голосования

Кандидату от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу не удалось набрать большинство голосов депутатов для избрания канцлером в первом туре голосования Бундестага. Об этом сообщила председатель парламента Юлия Клекнер. Это означает, что Олаф Шольц продолжит исполнять обязанности канцлера до нового голосования.

Господина Мерца поддержали 310 депутатов. Для победы в первом туре ему необходимо было заручиться поддержкой как минимум 316 из 630 депутатов. При этом социал-демократы и ХДС/ХСС занимают 328 мест в парламенте.

Согласно Основному закону ФРГ, если кандидат не утвержден в результате голосования, Бундестаг может избрать федерального канцлера в течение последующих двух недель при участии более половины членов парламента. При этом в течение двухнедельного периода может быть проведено любое количество голосований за разных кандидатов. Если голосование не состоится в течение этого срока, проводятся новые выборы.

5 мая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписала соглашение о создании правящей коалиции с блоком ХДС/ХСС, открыв путь к избранию Фридриха Мерца канцлером после досрочных выборов в Бундестаг. Ожидалось, что 6 мая пройдет назначение лидера ХДС/ХСС главой правительства и к вечеру кабмин приступит к работе.

Подробнее о новом правительстве Германии — в материале «Ъ» «Идти наперекор Трампу нелогично».

Анастасия Домбицкая