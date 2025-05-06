Песков прокомментировал поражение Мерца

В Кремле не считают, что поражение кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца в первом туре голосования в Бундестаге заставит западных лидеров сменить риторику. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил во вторник в ходе пресс-колла.

«Нет, не видим, не считаем»,— сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее во вторник председатель парламента Юлия Клекнер сообщила, что Фридриху Мерцу не удалось набрать большинство голосов депутатов для избрания канцлером в первом туре голосования Бундестага. Господина Мерца поддержали 310 депутатов. Для победы в первом туре ему необходимо было заручиться поддержкой как минимум 316 из 630 депутатов.

23 февраля Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Традиционно канцлером Германии становился лидер победившей политической силы. 5 мая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписала соглашение о создании правящей коалиции с блоком ХДС/ХСС, открыв путь к избранию Фридриха Мерца канцлером после досрочных выборов в Бундестаг. Ожидалось, что 6 мая пройдет назначение лидера ХДС/ХСС главой правительства и к вечеру кабмин приступит к работе.

Подробнее о новом правительстве Германии — в материале «Ъ» «Идти наперекор Трампу нелогично».

Анастасия Домбицкая