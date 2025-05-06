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Федеральные власти одобрили списание Орловской области 12,8 млрд рублей госдолга

Списание 12,8 млрд руб. госдолга Орловской области одобрили федеральные власти. Соответствующие документы отправлены на окончательное согласование. Об этом сообщили в правительстве региона.

Глава департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова рассказала, что 6,8 млрд руб. из высвободившейся суммы планируется направить на сферу ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья и закупку транспорта. Еще 6 млрд предусмотрено на новые инвестпроекты, поддержку инвестиционной деятельности компаний и реализацию нацпроектов.

На пресс-конференции 19 марта губернатор Андрей Клычков рассказывал, что Орловская область направила в правительство РФ заявку на списание 8 млрд госдолга. В конце марта сообщалось, что кабмин одобрил списание 9,6 млрд.

Алина Морозова

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