8 млрд рублей госдолга Орловской области могут направить на сферу ЖКХ

8 млрд руб. госдолга Орловской области может быть списано и направлено на сферу ЖКХ: ремонт лифтового оборудования, расселение ветхого жилья и другие цели. Об этом в ходе пресс-конференции 19 марта рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Соответствующая заявка в федеральный центр была направлена две недели назад, сейчас она проходит согласование, пояснил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что соответствующая заявка в федеральный центр уже отправлена

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что соответствующая заявка в федеральный центр уже отправлена

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Орловской области, по данным облправительства на 1 февраля 2025 года, объем госдолга составил 23,2 млрд руб.

Правительство РФ разработало механизм, который позволяет регионам списать две трети бюджетной задолженности. Половину освободившихся средств субъекты РФ обязаны направить на соответствующие инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ. остальное — на поддержку инвестиций, закупку общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и ряд других сфер.

Юрий Голубь