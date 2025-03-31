Орловской области спишут 9,6 млрд рублей госдолга

Правительство РФ приняло решение списать Орловской области 9,6 млрд руб. госдолга. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе облправительства. По данным властей региона на 1 февраля 2025 года, объем задолженности перед федеральным центром составлял 23,2 млрд руб.

На пресс-конференции 19 марта губернатор Андрей Клычков рассказывал, что регион направил в кабмин заявку на списание 8 млрд руб. госдолга. В случае положительного решения эти средства планировалось направить на ремонт лифтового оборудования, расселение ветхого жилья и другие работы в сфере ЖКХ.

В чем еще федеральные власти поддержали регион — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова