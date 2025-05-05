В Новороссийске 6 мая дадут заключение по пострадавшему ЖК «Аврора»

В Новороссийске 6 мая планируется завершить подготовку предварительного заключения о техническом состоянии конструкций и степени аварийности жилого комплекса «Аврора», поврежденного в результате атаки БПЛА. Работы по восстановлению объекта начнутся после анализа собранной информации, пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Осмотр жилого дома с привлечением специалистов и представителей муниципалитета был проведен 3 мая. В настоящее время на объекте продолжаются лабораторные исследования.

Жители «Авроры» ранее выразили обеспокоенность отсутствием информации от МЧС. Один из собственников, Антон Нагорицын, в беседе с изданием заявил, что сотрудники ведомства не передали акты осмотра и не зафиксировали ущерб имуществу, что вызывает опасения в контексте страховых выплат и возможного нарушения несущих конструкций.

По данным мэрии, после инцидента создана специальная административная комиссия, которая действует по обращениям граждан. Для оформления заявки на выезд необходимо обратиться по телефону, информация об этом размещена в подъездах.

Глава Центрального района Евгений Титков уточнил, что после завершения описей пострадавших пригласят для подачи документов на получение материальной помощи в рамках режима ЧС. Акты обследования будут выданы на руки.

В пункте временного размещения жители необходимости не выразили. Управляющая компания и застройщик оперативно подключились к ликвидации последствий, были привлечены альпинисты и организована расчистка территории.

В результате удара БПЛА 3 мая в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. Повреждены более 95 квартир, пятеро человек получили ранения. Наибольшие разрушения зафиксированы в жилом комплексе «Аврора», где пострадала 31 квартира, еще 42 объекта — в доме на улице Суворовской.

Вячеслав Рыжков