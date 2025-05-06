Бундестаг не будет проводить второй тур голосования по кандидатуре Мерца 6 мая

6 мая не состоится второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Об этом сообщают немецкие издания Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

«По информации FAZ, сегодня второго тура голосования не будет»,— говорится в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее во вторник председатель парламента Юлия Клекнер сообщила, что Фридриху Мерцу не удалось набрать большинство голосов депутатов для избрания канцлером в первом туре голосования Бундестага. Господина Мерца поддержали 310 депутатов. Для победы в первом туре ему необходимо было заручиться поддержкой как минимум 316 из 630 депутатов.

23 февраля Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Традиционно канцлером Германии становился лидер победившей политической силы. 5 мая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписала соглашение о создании правящей коалиции с блоком ХДС/ХСС, открыв путь к избранию Фридриха Мерца канцлером после досрочных выборов в Бундестаг. Ожидалось, что 6 мая пройдет назначение лидера ХДС/ХСС главой правительства и к вечеру кабмин приступит к работе.

Подробнее о новом правительстве Германии — в материале «Ъ» «Идти наперекор Трампу нелогично».

Анастасия Домбицкая