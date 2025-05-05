В Тюменской области снизилась интенсивность подъема воды на Ишиме

На реке Ишим в Тюменской области снизилась интенсивность подъема воды по сравнению с предыдущими днями, сообщил у себя в Telegram губернатор Александр Моор. При этом за последние сутки ее уровень вырос на 20 см и составил 942 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Он рассказал, что на всех гидропостах Казанского района фиксируется спад воды и некоторые подтопленные участки дорог уже освобождаются — в течение пяти дней будет восстанавливаться подъезд к мосту в Афонькино. Однако в других районах обстановка с паводком сложнее — например, в Ишимском районе специалисты стараются не допустить подтопления дороги Ишим — Сладково.

«Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Все запланированные мероприятия по защите дороги выполнены. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 см»,— рассказал господин Моор.

Напомним, из-за паводка в Тюменской области перекрыли 19 региональных дорог. На большей части из них есть низководные мосты, которые подтопляет каждый год.

Ирина Пичурина