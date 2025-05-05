Трамп: киноиндустрию США уничтожили другие страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что голливудское кино почти уничтожено из-за действий других стран и некомпетентности властей Лос-Анджелеса. По его словам, в Голливуд вкладывается недостаточное количество средств. Так президент США прокомментировал планы о введении 100-процентных пошлин на импортное кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Наша киноиндустрия была уничтожена другими странами... Теперь это индустрия, которая покинула США, где она зародилась, и мы вернем ее обратно... Я хочу помочь отрасли»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, раньше Голливуд производил почти 100% кинематографа в мире, но теперь процент сильно сократился из-за недостаточных вложений. Также Дональд Трамп назвал кино в США «заброшенной» отраслью.

4 мая господин Трамп поручил Министерству торговли и торговому представительству «немедленно» начать процесс введения 100-процентных пошлин на импортные фильмы. Он написал в соцсети Truth Social, что американская киноиндустрия умирает из-за «согласованных действий других стран». После администрация Белого дома заявила, что окончательное решение еще не принято.

Подробнее о возможном введении пошлин — в материале «Ъ» «Таможня дает кино».

Екатерина Отрашкевич