Российских моряков планируют вывезти из Йемена в течение двух недель

Владелец судна Seven Pearls, экипаж которого попал под удар ВВС США, сообщил, что трое пострадавших российских моряков уже находятся в России. Еще 19 членов экипажа планируют вывезти из Йемена в течение двух недель.

«19 человек экипажа, граждан России, будут вывезены с территории Йемена в течение следующих двух недель силами судовладельца»,— сообщил представитель компании «РИА Новости».

26 апреля движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) заявило, что ВВС США ударили по порту Рас-Иса на западе Йемена. В результате атаки пострадали российские моряки — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров говорил, что один из них получил серьезное ранение глаз. У еще двух моряков ранения легкой степени тяжести.