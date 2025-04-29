Трое российских моряков ранены при ударе США по Йемену

Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров рассказал о состоянии трех российских моряков, получивших ранения при ударе США по танкеру Seven Pearls в Красном море. По словам поверенного, одному из россиян необходима операция на глаза. Господин Кудров уточнил, что танкер с 25 апреля остается в порту Рас-Иса. На борту судна находятся 19 граждан РФ.

Как рассказал представитель хуситов Джамаль Амир, моряков зовут Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Их жизням, по словам господина Кудрова, ничего не угрожает. «Мы можем подтвердить, что один из граждан России помещен в больницу Саны. У него серьезное ранение глаз, поэтому пострадавшему может потребоваться хирургическая операция. Еще двое российских граждан получили легкие ранения»,— сказал он ТАСС.

Евгений Кудров добавил, что на борту есть все необходимое продовольствие. Посольство РФ в Йемене поддерживает контакт с судовладельцем, и в ближайшее время, как ожидается, всех россиян эвакуируют с танкера. Российское представительство окажет необходимую помощь гражданам.

С 15 марта США проводят операцию против вооруженных формирований хуситов в Красном море с целью восстановления свободного судоходства. 25 апреля в рамках операции США нанесли удар с воздуха по стоявшему в порту Рас-Иса танкеру Seven Pearls. Американцы атаковали танкер, как сообщили в МИД Йемена, чтобы помешать ему выгрузить партию нефти.

О конфликте США и хуситов — в материале «Ъ» «Йемен готовят к "освободительной битве"».

Екатерина Отрашкевич