Три пострадавших российских моряка с танкера Seven Pearls вернулись в Россию

Трое российских моряков, раненых при авиаударе США по танкеру Seven Pearls в йеменском порту Рас-Иса, находятся в РФ. Об этом сообщил судовладелец. Одного из моряков успешно прооперировали в Москве.

«Их состояние хорошее, угроз жизни нет»,— рассказал «РИА Новости» судовладелец. Всего на борту судна находились 19 граждан России. Представитель Seven Pearls уточнил, что их вывезут с территории Йемена в течение следующих двух недель.

Американская авиация ударила по танкеру Seven Pearls 25 апреля. В МИД Йемена объяснили удар США намерением помешать выгрузке партии нефти. США проводят операцию против вооруженных формирований хуситов в Красном море с 15 марта.