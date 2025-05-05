Маск высмеял британские ВМС после сравнения с российским флотом

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал публикацию блогера Марио Науфала, который сравнил флотилии Великобритании и России. Тот со ссылкой на данные журнала Responsible Statecraft сообщил, что с 2011 года Москва построила 27 подводных лодок, шесть фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, оснащенных современными ракетами. Лондон за тот же период отправил четыре корабля, в том числе один авианосец, в «мировое турне», оставив для защиты своих вод девять кораблей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?» — отреагировал на публикацию господин Маск в своем аккаунте в соцсети X.

В апреле президент Владимир Путин сообщил, что на строительство кораблей и судов военно-морского флота (ВМФ) России в предстоящие десять лет вложат 8,4 трлн руб. Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что в рамках развития ВМФ реализуется масштабная программа модернизации флота, ведутся разработка и внедрение современных технологий.

Подробности — в материале «Ъ» «Российский флот погружают в инновации».