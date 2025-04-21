Патрушев назвал приоритеты развития ВМФ России

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что в рамках развития Военно-морского флота страны реализуется масштабная программа модернизации флота, ведутся разработка и внедрение современных технологий. В пример он привел создание безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал Николай Патрушев, все эти планы обсуждались 13 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию ВМФ. «В итоге у нашей страны сегодня уже имеется и продолжает развиваться мощный, современный и сбалансированный ВМФ, который способен дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане — как у наших берегов, так и в его отдаленных районах»,— сказал Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия не стремится к гонке военно-морских вооружений, а развитие военно-морского флота РФ в количественном и качественном отношении соответствует приоритетам национальной безопасности. «В то же время следует отметить, что между США и Китаем сегодня идет усиленная конкуренция в военно-морской сфере. В любом случае принятые Пекином планы и программы кораблестроения значительно масштабнее американских. Что касается нашего флота, по своей совокупной мощи ВМФ России — один из сильнейших в мире, а наши моряки всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением»,— отметил Николай Патрушев.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян