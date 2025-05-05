Путин принял приглашение Моди посетить Индию

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тот пригласил господина Путина посетить Индию для традиционной ежегодной двусторонней встречи. В Кремле уточнили, что «приглашение было с благодарностью принято».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе беседы российский президент еще раз принес соболезнования в связи с гибелью граждан Индии в результате теракта в южном Кашмире 22 апреля. Стороны отметили необходимость «бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях». Также был подчеркнут «стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства». В Кремле заверили, что эти отношения «не подвержены влиянию извне».

Господин Моди поздравил Владимира Путина с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Представитель Индии примет участие в праздничных мероприятиях в Москве. Изначально ожидался визит Нарендры Моди, но он не приедет.

Кремль анонсировал приезд на парад Победы в столицу более 20 глав государств и правительств. О планах приехать говорили в том числе председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер Армении Никол Пашинян.

О реакции ЕС на ожидающееся празднование 9 Мая — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».