Из-за паводка в Тюменской области перекрыли 19 региональных дорог

В Тюменской области из-за разлива воды перекрыли 19 дорог, сообщили в информационном центре региона. На большей части из них есть низководные мосты, которые подтопляет каждый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В частности, паводковые воды подошли к дороге на село Плешково Ишимского района, сейчас подъезд к населенному пункту ограничен. При этом транспортное сообщение с ним не нарушено. Вода подошла к дороге Ишим-Синицына, но сейчас она не перекрыта, возводятся заградительные насыпи.

«Мы прилагаем все усилия для предотвращения негативных последствий, связанных с подъемом уровня воды. Принимаются все необходимые меры для защиты населения и инфраструктуры»,— сказал глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Ранее губернатор региона Александр Моор сообщил, что река в Ишиме превысила отметки опасного явления. При этом, по его словам, ожидается, что вода скоро пойдет на спад.

Анна Капустина