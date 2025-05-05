Посещение природного заказника на реке Оредеж в Ленобласти сделали платным

С начала мая в Ленинградской области ввели плату за посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Обнажение девона на реке Оредеж у поселка Белогорка». Для граждан РФ вход на территорию заказника составляет 200 рублей, для иностранцев — 400 рублей, уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

«С открытием сезона на берегу Оредежа у Белогорки собирается большое количество сапсерферов. Введение платы позволит снизить антропогенную нагрузку и обустроить объекты инфраструктуры, которые мы будем делать совместно с сап-сообществом региона»,— прокомментировал информацию о введении платы за посещение заказника председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.

Теперь в Ленинградской области насчитывается шесть ООПТ, за посещение которых берется плата. Такой режим действует в Линдуловской роще, на Колтушских высотах, Кургальском и Раковых озерах и в ООПТ «Выборгский».

В целом с начала действия программы платы за посещение ООПТ собрано 3,8 млн рублей, которые идут на обустройство инфраструктуры всех экотроп региона, уточнили в областном правительстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Александр Дрозденко поручил закрепить ежегодное финансирование на содержание экологических маршрутов в Ленобласти.

Андрей Цедрик