Дрозденко поручил закрепить ежегодное финансирование на содержание экомаршрутов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил закрепить ежегодное финансирование на содержание экологических маршрутов. Также глава региона заявил о необходимости системного подхода к поддержанию инфраструктуры туристических троп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Развитие экотуризма требует не только создания новых объектов, но и ответственного содержания существующих. Это вопрос комфорта и безопасности посетителей»,— цитирует господина Дрозденко пресс-служба областного правительства.

В настоящий момент на территории Ленобласти действует 29 природных заказников, 20 памятников природы и два природных парка. Также с 2018 года реализуется проект «Тропа 47», в который входит 51 экологический маршрут — более 430 км обустроенных экотроп, отметили в правительстве Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что об открытии в заказнике «Выборгский» в Ленинградской области нового экомаршрута «Мыс Киперорт» протяженностью 17 км. В 2025 году в регионе планируется открыть еще несколько аналогичных объектов, в том числе на территории заказника «Гостилицкий», памятников природы «Озеро Ястребиное», «Саблинский», а также веломаршрута на территории памятника природы «Колтушские высоты».

Подробнее о планах регионов-соседей объединить шесть совместных экомаршрутов — в материале «Ъ-СПб» «Дорожки Петербурга и Ленобласти пересеклись на природе».

Андрей Цедрик