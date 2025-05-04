Посольство Киргизии связалось с родственниками погибших в Геленджике рабочих

Посольство Киргизии в России установило контакт с родственниками погибших граждан республики в результате обвала грунта на строительной площадке в Геленджике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По сообщению министерства, посольство Кыргызской Республики оказывает родственникам необходимую консульско-правовую помощь.

Для координации процедур, необходимых для отправки тел погибших на родину, в Геленджик направили сотрудника посольства республики.

Ранее под завалами на стройплощадке в Геленджике после обвала грунта были найдены тела троих рабочих. Четвертый рабочий с травмами был госпитализирован. Все четверо — граждане Киргизии.

Обвал грунта на строительном объекте произошел утром 3 мая. Строительно-монтажные работы проводило ООО «Велестрой». Следственным отделом по Геленджику СК России по региону возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительства (ст. 216 УК РФ).

Андрей Николаев