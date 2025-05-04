Главные новости к утру 4 мая

Федеральный апелляционный суд США заблокировал решение, которое обязывает администрацию президента США Дональда Трампа вернуть на работу более 1 тыс. сотрудников радиостанции «Голос Америки» (VOA, признан в РФ иноагентом). Сотрудники радиокомпании собирались вернуться к работе уже на следующей неделе, однако решение суда поставило под сомнение эти планы, пишет The Washington Post.

Белорусская спортсменка Арина Соболенко (1-я ракетка мира) обыграла в финальном матче турнира серии WTA 1000 в Мадриде американку Кори Гауфф (4-я ракетка). Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Соболенко выиграла свой 20-й турнир WTA в карьере.

Большинство немцев поддержали бы запрет партии «Альтернатива для Германии». Это следует из опроса института изучения общественного мнения INSA, подготовленного для издания Bild. Против вероятного запрета АдГ высказались 37% опрошенных, 48% — за. Еще 15% заявили, что не определились со своим мнением. Опрос был проведен после того, как в 2 мая контрразведка ФРГ объявила партию правоэкстремистской организацией.

Бывший советник по нацбезопасности Майк Уолц вызывал недовольство у президента США Дональда Трампа из-за тесных контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, у советника и президента также были разногласия по поводу политики в отношении Ирана. Как заявили собеседники издания, Майк Уолц хотел «направить политику США в сторону, которая не устраивала Дональда Трампа».

Врач-кардиолог Драган Динчич сообщил, что президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за высокого артериального давления. Сейчас господин Вучич уже покинул больницу, его состояние оценивается как стабильное. Министр финансов Сербии Синиша Мали считает, что скорее всего президент приедет в Москву на День Победы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытке армии Украины прорваться в Курскую область. Он сообщил, что отряды спецназа «Ахмат» совместно с штурмовыми группами предотвратили проникновение военнослужащих ВСУ. Минобороны России об этих попытках не сообщало.