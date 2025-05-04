INSA: 48% немцев поддерживают запрет «Альтернативы для Германии»

Институт изучения общественного мнения INSA подготовил для издания Bild опрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Против вероятного запрета АдГ высказались 37% опрошенных, 48% — за. Еще 15% заявили, что не определились со своим мнением.

Опрос был проведен после того, как в 2 мая контрразведка ФРГ объявила партию правоэкстремистской организацией. Из опроса следует, что 61% жителей Германии поддерживают решение властей, 31% не соглашаются с такой формулировкой, 8% не смогли дать однозначный ответ. 79% респондентов заявили, что не изменили своего мнения об АдГ после этого решения, а 10% заявили, что оно повлияло на их отношение к партии.

Большинство респондентов считает, что полный запрет партии причинит вред демократии в Германии: за это высказались 39% опрошенных. 35% считают, что запрет может принести положительные эффекты. 16% не считают, что это может на что-то повлиять.

Опрос проводился 2 и 3 мая. Был опрошен 1001 житель Германии.