Министр финансов Сербии: Вучич постарается приехать в Москву 9 мая

Министр финансов Сербии Синиша Мали назвал президента Александра Вучича человеком слова. Поэтому, считает министр, он сдержит свое обещание и приедет в Москву на День Победы, несмотря на состоявшуюся госпитализацию и недомогание.

«На следующий день, два, три, когда он поправится, он выступит перед публикой. Но, зная его, учитывая, что он человек слова, он обещал быть там — и, думаю, сдержит обещание. Но я не могу сейчас это утверждать»,— сказал RTS господин Синиша. При этом министр отметил, что президент отменил все остальные мероприятия, запланированные на ближайшие несколько дней. Он добавил, что господин Вучич чувствует себя лучше.

Президенту Сербии стало плохо во время визита во Флориду, где он должен был встретиться с президентом США. Об этом стало известно 3 мая. Александр Вучич прервал поездку и вернулся в Сербию. В Белграде его положили в военно-медицинскую академию, но выписали в тот же день. Как заявил врач-кардиолог Драган Динчич, президенту стало плохо из-за высокого артериального давления.