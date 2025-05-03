Врачи назвали причину госпитализации Вучича

Врач-кардиолог Драган Динчич сообщил, что президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за высококого артериального давления. Сейчас господин Вучич уже покинул больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Как рассказал лечащий врач Александра Вучича, во время визита в США президент почувствовал сильную боль в груди. «Он принял дополнительную терапию, и через 45 минут, когда он измерил свое артериальное давление, оно было 165 на 98. Значит, до терапии давление было выше. Врачи из Америки сделали все возможное, и он решил вернуться в страну, несмотря на сопротивления медиков»,— сказал Драган Динчич (цитата по Tanjug).

По словам доктора, состояние здоровья президента стабильное и удовлетворительное. Александра Вучича выписали из больницы, при этом ближайшие несколько дней он не сможет вернуться к работе в полном объеме.

Драган Динчич добавил, что у господина Вучича за последние 10 лет трижды возникали проблемы из-за высокого артериального давления. Однако, по его словам, они никогда не были такими серьезными, как в этот раз.

Президенту Сербии стало плохо во время визита во Флориду. Телеканал RTS сообщал, что там он должен был встретиться с президентом США и другими американскими чиновниками. Господин Вучич досрочно прервал поездку и вернулся в Сербию, где его госпитализировали в военно-медицинскую академию в Белграде.