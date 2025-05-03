Песков объяснил, зачем Россия предложила Украине перемирие. Главные заявления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможном посещении Парада Победы госсекретарем США, о приглашении ВСУ в Лондон и несогласии Киева на трехдневное перемирие. Что сказал господин Песков — в подборке «Ъ».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ