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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил, зачем Россия предложила Украине перемирие. Главные заявления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможном посещении Парада Победы госсекретарем США, о приглашении ВСУ в Лондон и несогласии Киева на трехдневное перемирие. Что сказал господин Песков — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

  • Цель предложенного перемирия — проверка готовности Киева к мирному урегулированию.
  • Россия будет ждать от Украины не двусмысленных, а прямых заявлений и действий по деэскалации конфликта в праздничные дни.
  • Заявления Киева демонстрируют, что Победа над нацизмом для них не является праздником.
  • Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться.
  • Кощунство приглашать ВСУ на военное шествие в Лондоне.
  • У Кремля нет данных о планах визита госсекретаря США Марка Рубио на 9 Мая в Москву.

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