Песков объяснил, зачем Россия предложила Украине перемирие. Главные заявления
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможном посещении Парада Победы госсекретарем США, о приглашении ВСУ в Лондон и несогласии Киева на трехдневное перемирие. Что сказал господин Песков — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
- Цель предложенного перемирия — проверка готовности Киева к мирному урегулированию.
- Россия будет ждать от Украины не двусмысленных, а прямых заявлений и действий по деэскалации конфликта в праздничные дни.
- Заявления Киева демонстрируют, что Победа над нацизмом для них не является праздником.
- Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться.
- Кощунство приглашать ВСУ на военное шествие в Лондоне.
- У Кремля нет данных о планах визита госсекретаря США Марка Рубио на 9 Мая в Москву.